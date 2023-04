Montecarlo: ritiro di Berrettini (Di giovedì 13 aprile 2023) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la causa sono problemi agli addominali. Il danese Holger Rune accede così ai ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 13 aprile 2023) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la causa sono problemi agli addominali. Il danese Holger Rune accede così ai ...

Atp Montecarlo, ritiro ufficiale: l'annuncio di Berrettini Sono molto triste di annunciare che oggi non potrò giocare la mia partita a Montecarlo. Ho sentito un po' di dolore nei miei obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato notevolmente ... Montecarlo: ritiro di Berrettini Dopo aver festeggiato il suo 27esimo compleanno con la vittoria nel secondo turno del Master1000 di Montecarlo contro l'argentino Cerundulo, Matteo Berrettini il giorno dopo è costretto al ritiro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la causa sono problemi agli addominali. Il danese Holger ... Berrettini si ritira dall'Atp di Montecarlo: 'Stavo tornando ai miei livelli, così è dura' Matteo Berrettini si ritira dal torneo di Montecarlo , terzo Master 1000 della stagione, a causa di una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. Il tennista romano ha scritto su Instagram:. 'Non so da dove cominciare... stavo ...