Montecarlo Masters, l’impresa di Musetti: elimina Djokovic in rimonta. Ora affronterà Sinner ai quarti (Di giovedì 13 aprile 2023) Lorenzo Musetti è riuscito a battere il numero 1 della classifica Atp Novak Djokovic, vincendo un match in rimonta per 2 set a 1. Il toscano ha superato il serbo nello scontro degli ottavi di finale al torneo di Montecarlo Masters con il risultato di 4-6, 7-5, 6-4. Ora affronterà l’altro italiano Jannik Sinner ai quarti di finale. April 13, 2023 su Open Leggi anche: Berrettini costretto al ritiro da Montecarlo, altro infortunio per il tennista: «Non so da dove cominciare: così è dura» Atp Montecarlo, Nadal annuncia il forfait: «Non sono ancora pronto». Anche Alcaraz rinuncia per problemi fisici Miami Open, Sinner si arrende in finale a Medvedev in due set Tennis, ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) Lorenzoè riuscito a battere il numero 1 della classifica Atp Novak, vincendo un match inper 2 set a 1. Il toscano ha superato il serbo nello scontro degli ottavi di finale al torneo dicon il risultato di 4-6, 7-5, 6-4. Oral’altro italiano Jannikaidi finale. April 13, 2023 su Open Leggi anche: Berrettini costretto al ritiro da, altro infortunio per il tennista: «Non so da dove cominciare: così è dura» Atp, Nadal annuncia il forfait: «Non sono ancora pronto». Anche Alcaraz rinuncia per problemi fisici Miami Open,si arrende in finale a Medvedev in due set Tennis, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - De_Sand88 : RT @RaiNews: Masters 1000 Montecarlo, il magnifico abbraccio tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic (video) - MarinaMana1 : RT @Open_gol: Il toscano supera in tre set il numero 1 al mondo nella classifica Atp - PerlediMitirda : RT @Open_gol: Il toscano supera in tre set il numero 1 al mondo nella classifica Atp - Gabri24643783 : RT @RaiNews: Masters 1000 Montecarlo, il magnifico abbraccio tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic (video) -