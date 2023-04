Montecarlo, guarda chi c’è: Usain Bolt a vedere Jannik Sinner (FOTO) (Di giovedì 13 aprile 2023) Un ospite d’eccezione a vedere Jannik Sinner. Al Masters 1000 di Montecarlo è giornata di ottavi di finale con il programma sul campo centrale che è aperto dal match dell’azzurro, opposto al polacco Hubert Hurkacz. Dopo pochi punti sugli spalti fa ingresso uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi: Usain Bolt. Il tre volte campione olimpico dei 100 e dei 200 metri piani (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016) non ha voluto mancare al grande torneo che si disputa in questi giorni sul Principato e, accompagnato, da una decine di persone, è entrato sul campo centrale. E tutti i FOTOgrafi e gli occhi sono per lui. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Un ospite d’eccezione a. Al Masters 1000 diè giornata di ottavi di finale con il programma sul campo centrale che è aperto dal match dell’azzurro, opposto al polacco Hubert Hurkacz. Dopo pochi punti sugli spalti fa ingresso uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi:. Il tre volte campione olimpico dei 100 e dei 200 metri piani (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016) non ha voluto mancare al grande torneo che si disputa in questi giorni sul Principato e, accompagnato, da una decine di persone, è entrato sul campo centrale. E tutti igrafi e gli occhi sono per lui. SportFace.

