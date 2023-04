Monte Rosa | scialpinista cade in un crepaccio | trattenuto dal compagno | operazioni di recupero in corso

(Di giovedì 13 aprile 2023) Caduto in unnel massiccio del: brutto incidente per uno, verificatosi nella mattina di oggi, 13 aprile. L’uomo, fortunatamente, è statodal. Si trovavano a quota 3.900 metri, adi Capanna Gnifetti. Adesso sono inledi. Le condizioni dellodovranno essere valutate dal medico intervenuto in elicottero con il Socalpino valdostano. Foto copertina: ANSA su Open Leggi anche: Valanga sulle Alpi, l’ennesima tragedia sul versante francese delBianco: almeno quattro morti e diversi feriti Scialpinisti travolti dalla valanga: chi erano Gabriele Del ...

Uno scialpinista è caduto in un crepaccio nel massiccio del Monte Rosa. L'incidente si è verificato a quota 3.900 metri, a monte di Capanna Gnifetti. L'uomo è stato trattenuto dal compagno. L'intervento dei soccorritori ha permesso di estrarre lo scialpinista. Intervento del Soccorso Alpino valdostano sul Monte Rosa, a monte del rifugio Gniffetti, quota 3900 mt, per uno scialpinista caduto in crepaccio. L'uomo è stato trattenuto dal compagno e le operazioni di recupero sono in corso.

