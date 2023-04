Mondiale Rally - morto Craig Breen (Di giovedì 13 aprile 2023) Il pilota ufficiale del team Hyundai WRC Craig Breen ha perso la vita durante una sessione di test in previsione del Rally di Croazia: la notizia è stata confermata da un comunicato ufficiale, con il quale il team ha precisato che il co-pilota James Fulton è rimasto illeso nell'incidente. Breen è uscito di strada mentre provava la vettura sull'asfalto e non è sopravvissuto alle ferite riportate. Era alla sua seconda uscita con la vettura coreana nelle vesti di terzo pilota della squadra. Irlandese, 33 anni, Breen aveva al suo attivo quest'anno il secondo posto ottenuto al Rally di Svezia; in passato era salito sul secondo gradino del podio anche nei Rally mondiali di Svezia, Estonia, Belgio e Italia (disputato in Sardegna nel 2022). Leggi su quattroruote (Di giovedì 13 aprile 2023) Il pilota ufficiale del team Hyundai WRCha perso la vita durante una sessione di test in previsione deldi Croazia: la notizia è stata confermata da un comunicato ufficiale, con il quale il team ha precisato che il co-pilota James Fulton è rimasto illeso nell'incidente.è uscito di strada mentre provava la vettura sull'asfalto e non è sopravvissuto alle ferite riportate. Era alla sua seconda uscita con la vettura coreana nelle vesti di terzo pilota della squadra. Irlandese, 33 anni,aveva al suo attivo quest'anno il secondo posto ottenuto aldi Svezia; in passato era salito sul secondo gradino del podio anche neimondiali di Svezia, Estonia, Belgio e Italia (disputato in Sardegna nel 2022).

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoreDeltaBravo : RT @ultimoranet: Mondiale Rally, incidente durante i test per la tappa in Croazia: morto a 33 anni il pilota irlandese della Hyundai, Craig… - ultimoranet : Mondiale Rally, incidente durante i test per la tappa in Croazia: morto a 33 anni il pilota irlandese della Hyundai… - mimmolnone2 : @fdallemolle Miki Biasion ebbe un regalo proprio da Röhrl un paio di guanti blu in occasione delle sua prima vittor… - Speedliveit : SI ALLARGA LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DEL RALLY REGIONE PIEMONTE: DALLA FINLANDIA (E DAL MONDIALE) ARRIVA ROOPE… - Rally_it : Mondiale Rally Raid - I privati all'assalto delle nuove 'Plus' -