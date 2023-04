Moda e tagli capelli, la camicia in jeans di Sophie Codegoni e la chioma lunga (Di giovedì 13 aprile 2023) Sophie Codegoni è in dolce attesa, ma non perde occasione di sfoggiare dei meravigliosi outfit. Ad esempio nell'ultimo periodo ha indossato una camicia in jeans. Inoltre si può prendere ispirazione anche dai suoi capelli lunghi. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime tendenze della primavera-estate 2023. Novità Moda primavera-estate 2023 Recentemente Sophie ha indossato una maglia cropped. Quest'ultima è di colore nero e ha il collo leggermente alto. L'influencer ha abbinato un paio di pantaloni con le paillettes. Si tratta di un modello a vita bassa, molto aderente fino alle ginocchia e poi il finale è a zampa. La Codegoni ha sfoggiato anche una camicia in jeans e questa è la vera protagonista dei ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 13 aprile 2023)è in dolce attesa, ma non perde occasione di sfoggiare dei meravigliosi outfit. Ad esempio nell'ultimo periodo ha indossato unain. Inoltre si può prendere ispirazione anche dai suoilunghi. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime tendenze della primavera-estate 2023. Novitàprimavera-estate 2023 Recentementeha indossato una maglia cropped. Quest'ultima è di colore nero e ha il collo leggermente alto. L'influencer ha abbinato un paio di pantaloni con le paillettes. Si tratta di un modello a vita bassa, molto aderente fino alle ginocchia e poi il finale è a zampa. Laha sfoggiato anche unaine questa è la vera protagonista dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Toni_ct_1 : RT @Laura6976: La moda dei jeans senza orlo è l'ideale per chi li deve fare accorciare. Tagli e via, son già pronti. - Laura6976 : La moda dei jeans senza orlo è l'ideale per chi li deve fare accorciare. Tagli e via, son già pronti. - Margh4Gramaglia : @DomPer888 Pensano solo alle cazzate per essere alla moda sfigata che arriva dagli USA E UK. MENTRE LA GENTE NON RI… - MinaA8I96793095 : @EmiliaUA Buona Pasqua! Ottimo editoriale, ponderato e non dispersivo. Solo una riflessione personale, se consenti.… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Inossidabile denim, nel guardaroba passa da capo simbolo della ribellione giovanile degli anni Sessanta ai tagli tailor e… -