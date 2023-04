Mo: morte Parini, ambasciata Israele a Roma pubblica necrologio su Repubblica (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "L'ambasciata di Israele a Roma, a nome del Governo di Israele e del popolo di Israele, piange la morte di Alessandro Parini assassinato in un attentato terroristico sul lungomare di Tel Aviv. Partecipiamo commossi al tragico dolore dei genitori Nicoletta ed Enzo e del fratello Federico. Porgiamo altresì le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Alessandro, al Governo italiano e al popolo italiano". Questo il necrologio, pubblicato su Repubblica, con il quale l'ambasciata di Israele a Roma ricorda ed esprime la propria vicinanza alla famiglia del giovane avvocato Romano ucciso sul lungomare di Tel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023), 13 apr. (Adnkronos) - "L'di, a nome del Governo die del popolo di, piange ladi Alessandroassassinato in un attentato terroristico sul lungomare di Tel Aviv. Partecipiamo commossi al tragico dolore dei genitori Nicoletta ed Enzo e del fratello Federico. Porgiamo altresì le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Alessandro, al Governo italiano e al popolo italiano". Questo ilto su Re, con il quale l'diricorda ed esprime la propria vicinanza alla famiglia del giovane avvocatono ucciso sul lungomare di Tel ...

