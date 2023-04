Minori adottati | nuove linee guida | cosa fa il Dirigente | adempimenti scuola | circolare pronta da scaricare SPECIALE per gli abbonati PLUS

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 13 aprile 2023) Divulgate ieri lesugli alunni minorenni, per far fronte alla crescente presenza di studentie adeguarsi ai cambiamenti normativi. Il documento è stato condiviso con l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e offre consigli su come migliorare l'accoglienza e l'inserimento degli studenti. Si concentra sui ruoli e le responsabilità dei dirigenti scolastici, dei docenti referenti, degli insegnanti e delle famiglie per garantire il diritto allo studio degli studenti. L'articolo .