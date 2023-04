Minecraft Legends, sei pronto a difendere la superficie? (Di giovedì 13 aprile 2023) Minecraft Legends è prossimo all’uscita, già disponibile per il preorder, e promette di essere un nuovo capitolo di successo della saga di Minecraft, capace di regalare parecchie ore di gioco in modalità solitaria o cooperativa, resa più semplice ed estesa anche dal cross – platform, unendo una trama che appare semplice ma vincente e una modalità multigiocatore capace di soddisfare tanto il giocatore più inesperto quanto il veterano più competitivo. È il 18 novembre del 2011 e lo svedese Markus Persson ha appena rilasciato un gioco dallo stile grafico molto particolare, che propone una mappa pronta per essere esplorata esplorare con lo scopo di estrarre e lavorare risorse naturali, sparse per un mondo tridimensionale generato partendo da una brevissima combinazione alfanumerica. È la nascita di Minecraft, uno dei ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 aprile 2023)è prossimo all’uscita, già disponibile per il preorder, e promette di essere un nuovo capitolo di successo della saga di, capace di regalare parecchie ore di gioco in modalità solitaria o cooperativa, resa più semplice ed estesa anche dal cross – platform, unendo una trama che appare semplice ma vincente e una modalità multigiocatore capace di soddisfare tanto il giocatore più inesperto quanto il veterano più competitivo. È il 18 novembre del 2011 e lo svedese Markus Persson ha appena rilasciato un gioco dallo stile grafico molto particolare, che propone una mappa pronta per essere esplorata esplorare con lo scopo di estrarre e lavorare risorse naturali, sparse per un mondo tridimensionale generato partendo da una brevissima combinazione alfanumerica. È la nascita di, uno dei ...

