Minaccia più volte la moglie. Arrestato (Di giovedì 13 aprile 2023) La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Taranto, nei confronti di un soggetto ritenuto presunto responsabile del reato di atti persecutori verso l’ex moglie. In particolare, l’ordinanza è il risultato di un’attenta e vigile attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, di controllo del territorio che, seguita dagli opportuni risvolti investigativi, ha condotto all’emissione del provvedimento giudiziale. Sarebbero numerosi gli episodi (attestati anche dai Carabinieri di Manduria) in cui lo stesso avrebbe reiterato minacce di morte nei confronti dell’ex moglie, anche prendendo a calci la porta di casa oppure intimorendo uno dei figli. Il provvedimento è stato eseguito dai poliziotti del Commissariato di Manduria all’atto delle dimissioni dall’Ospedale Moscati ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 13 aprile 2023) La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Taranto, nei confronti di un soggetto ritenuto presunto responsabile del reato di atti persecutori verso l’ex. In particolare, l’ordinanza è il risultato di un’attenta e vigile attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, di controllo del territorio che, seguita dagli opportuni risvolti investigativi, ha condotto all’emissione del provvedimento giudiziale. Sarebbero numerosi gli episodi (attestati anche dai Carabinieri di Manduria) in cui lo stesso avrebbe reiterato minacce di morte nei confronti dell’ex, anche prendendo a calci la porta di casa oppure intimorendo uno dei figli. Il provvedimento è stato eseguito dai poliziotti del Commissariato di Manduria all’atto delle dimissioni dall’Ospedale Moscati ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nadif : RT @AleEquilibrium: La crisi climatica-ambientale è la minaccia più grave, anche a breve termine, per 2 motivi: 1) Può attivare una reazion… - Virus1979C : RT @AleEquilibrium: La crisi climatica-ambientale è la minaccia più grave, anche a breve termine, per 2 motivi: 1) Può attivare una reazion… - jazzbas : RT @usaimarco87: #Trump dice a Tucker Carlson che la più grande minaccia per l'America non è la Russia o la Cina, ma dall'interno. Chi è il… - melissa6412 : RT @usaimarco87: #Trump dice a Tucker Carlson che la più grande minaccia per l'America non è la Russia o la Cina, ma dall'interno. Chi è il… - ArchiloeMario : RT @usaimarco87: #Trump dice a Tucker Carlson che la più grande minaccia per l'America non è la Russia o la Cina, ma dall'interno. Chi è il… -

Guerra Ucraina, mina russa esplode in centrale nucleare Zaporizhzhia. Inchiesta di Mosca su video soldati decapitati ... Huitfeldt ha affermato che 'la Russia rappresenta attualmente la più grande minaccia di intelligence per la Norvegia. La prendiamo molto sul serio e ora stiamo implementando misure per contrastare ... Meteo, tempo instabile in Italia per almeno 10 giorni Energia solare, bicicletta elettrica e inquinamento sono alcuni dei 10 argomenti più popolari Il ... La siccità, che ha colpito l'estate del 2022 e minaccia quella del 2023, è l'argomento andato in ... Mafia, dal Pnrr ai Santapaola - Ercolano: l'allarme della Dia Appare dunque verosimile come una possibile minaccia potrebbe essere ulteriormente rappresentata ... considerate più degradate, al fine di ottenerne la loro riqualificazione e rivitalizzazione ... ... Huitfeldt ha affermato che 'la Russia rappresenta attualmente lagrandedi intelligence per la Norvegia. La prendiamo molto sul serio e ora stiamo implementando misure per contrastare ...Energia solare, bicicletta elettrica e inquinamento sono alcuni dei 10 argomentipopolari Il ... La siccità, che ha colpito l'estate del 2022 equella del 2023, è l'argomento andato in ...Appare dunque verosimile come una possibilepotrebbe essere ulteriormente rappresentata ... consideratedegradate, al fine di ottenerne la loro riqualificazione e rivitalizzazione ... Minaccia più volte la moglie. Arrestato Tarantini Time