Milena Vukotic: «La bellezza? È intelligenza, umorismo e bontà» (Di giovedì 13 aprile 2023) Dal servizio in pose sexy per Playboy all’incontro con Fellini, il rapporto agnostico con la religione e l’amicizia con Villaggio, Banfi e Tognazzi. L’attrice, che sta per compiere 88 anni, racconta a Panorama la sua vita sempre sul palco, «In barba alla mia scarsa avvenenza». Dev’essere fastidioso, a dir poco, essere conosciuta più perché moglie di Fantozzi, Ugo Tognazzi e Lino Banfi che come attrice di vaglia, carica di premi e con una lista di spettacoli e film da far paura, tanto è ricca di titoli firmati da grandi registi. Invece Milena Vukotic, con un’eleganza sofisticata che subito colpisce, tiene tutto insieme. «Sono aspetti del mio lavoro. Ho sempre fatto, e faccio, ogni parte con lo stesso impegno. Si tratti della Pina del ragionier Fantozzi di Villaggio o della moglie del conte Mascetti, nobile spiantato cui diede anima Ugo Tognazzi nella ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 aprile 2023) Dal servizio in pose sexy per Playboy all’incontro con Fellini, il rapporto agnostico con la religione e l’amicizia con Villaggio, Banfi e Tognazzi. L’attrice, che sta per compiere 88 anni, racconta a Panorama la sua vita sempre sul palco, «In barba alla mia scarsa avvenenza». Dev’essere fastidioso, a dir poco, essere conosciuta più perché moglie di Fantozzi, Ugo Tognazzi e Lino Banfi che come attrice di vaglia, carica di premi e con una lista di spettacoli e film da far paura, tanto è ricca di titoli firmati da grandi registi. Invece, con un’eleganza sofisticata che subito colpisce, tiene tutto insieme. «Sono aspetti del mio lavoro. Ho sempre fatto, e faccio, ogni parte con lo stesso impegno. Si tratti della Pina del ragionier Fantozzi di Villaggio o della moglie del conte Mascetti, nobile spiantato cui diede anima Ugo Tognazzi nella ...

