Milena Miconi a Verissimo: perché la ex gieffina è fuori dal veto di Pier Silvio Berlusconi? (Di giovedì 13 aprile 2023) Come è noto, i concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip sono praticamente spariti dai programmi Mediaset: si tratta di un caso? Assolutamente no. Secondo TvBlog, l'assenza dei finalisti del GF VIP da Verissimo e da tutti i programmi di punta della rete sarebbe il frutto di una precisa scelta editoriale della rete.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rango_claudia : Però a TV blogger si parla che Milena Miconi ci sarà come ospite a Verissimo se fosse vero xké lei sì e Nikita che ha vinto il GF no? - Profilo20221 : A Verissimo hanno invitato la classe eleganza di Milena Miconi, chi se non lei poteva andare dopo Antonino. Quei ca… - Novella_2000 : Verissimo ospiterà una vippona del GF Vip 7 (ma non si tratta di Nikita) - sapphigal : Milena Miconi la donna più dolce del pianeta terra ?? la bellezza la grande umanità di questa donna non sono spiegabili - folleidea0 : @giocmedia Comunque milena miconi il 16 andra a verissimo -