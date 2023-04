(Di giovedì 13 aprile 2023)del, tornano i cinesi con numeri record! Riapre i battenti, dal 18 al 23 aprile a, ildel, alla fiera di Rho. L’edizione che si sta inaugurando fa già registrare numeri da pre-pandemia: +25% sui biglietti venduti rispetto al 2022 per un evento che vedrà, all’inaugurazione, la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della regina Maxima di Olanda. Durante la seigiorni, è attesa una vera e propria carrellata di ministri e sottosegretari, il gotha della finanza e, soprattutto, una quantità impressionante di espositori e visitatori, soprattutto esteri, che rappresenteranno il 34% del totale. E il dato è ancora in crescita.del, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MuchUMoltoUomo : Milano, Salone del Mobile 2023 | Salone del Mobile 2023, tornano i cinesi con numeri record! Riapre i battenti, d… - affarimiei34 : Delirio a Milano, la settimana prossima si terrà il salone del Mobile+Fuorisalone. - PaolaFucilieri : RT @Avvododo: Prendete il vostro comodino. Verniciatelo di giallo fluorescente.Dipingete dei pois rosa.Procuratevi una giacca leopardata. B… - Viagem_Italia : RT @artribune: Palazzo Orsini schiude la sua segreta meraviglia agli occhi del pubblico. È la decisione della casa di moda Giorgio Armani i… - ddn_world : ?Milano è pronta ad essere di nuovo protagonista! E con grande entusiasmo vi annunciamo l’uscita dell’ultimo numero… -

Il ritrovo ed il ritiro dei pettorali avverrà a partire dalle ore 15 presso ilComunale "... capace di imporsi in 45'54", davanti a Marouan Razine (Esercito) e Renè Cuneaz (Cus Pro Patria)...... dal 14 al 16 aprile presso l'Allianz MiCo, e nel pieno deldel Mobile , che prenderà il via il 18 aprile, fino a domenica 23. Una congiuntura di grande slancio cheaspettava da tempo, ...Ecco i più interessanti Aesop In concomitanza con ildel Mobile, Aesop Brera aospiterà un'installazione che presenterà Gloam eau de parfum e le altre fragranze del brand. Per ...

Aumentano gli espositori dall’estero e il Salone del Mobile Milano si fa sempre più internazionale. È questa la caratteristica che consolida l’edizione 2023, in avvio martedì prossimo, come l’evento ...Il brand nell’orbita di Kering fa il bis con l’artista, che da domani inaugura un progetto immersivo nella boutique di via Montenapoleone. Sulla base dei suoi disegni sono state create anche due borse ...