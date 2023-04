Milano: rapina a figlio Salvini, procura Milano chiede immediato per due (Di giovedì 13 aprile 2023) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - La procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per i due giovani di origine egiziana, di 21 e 26 anni, accusati di aver rapinato, lo scorso 23 dicembre in via Jacopo Palma, Federico Salvini, il figlio ventenne del ministro e leader della Lega Matteo Salvini. A chiedere questa formula, che 'salta' l'udienza preliminare, è stata la pm Barbara Benzi titolare dell'indagine. Secondo quanto ricostruito, nell'indagine della squadra Mobile, la sera del 23 dicembre la vittima viene avvicinata in via Jacopo Palma con la scusa di una sigaretta, quindi il più giovane dei due - armato di un coccio di bottiglia - lo costringe a consegnargli il cellulare e i soldi, circa 200 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023), 13 apr. (Adnkronos) - Ladiha chiesto il giudizioper i due giovani di origine egiziana, di 21 e 26 anni, accusati di averto, lo scorso 23 dicembre in via Jacopo Palma, Federico, ilventenne del ministro e leader della Lega Matteo. Are questa formula, che 'salta' l'udienza preliminare, è stata la pm Barbara Benzi titolare dell'indagine. Secondo quanto ricostruito, nell'indagine della squadra Mobile, la sera del 23 dicembre la vittima viene avvicinata in via Jacopo Palma con la scusa di una sigaretta, quindi il più giovane dei due - armato di un coccio di bottiglia - lo costringe a consegnargli il cellulare e i soldi, circa 200 ...

