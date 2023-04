Milano, il Salone del mobile torna ad aprile: taglio del nastro con la premier Meloni (Di giovedì 13 aprile 2023) Un Salone che farà scintille. L'edizione 2023 del Design torna nel suo habitat naturale, aprile, saluta il ritorno dei buyer cinesi, stacca +25% di biglietti, accoglie ministri e teste coronate, e con ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) Unche farà scintille. L'edizione 2023 del Designnel suo habitat naturale,, saluta il ritorno dei buyer cinesi, stacca +25% di biglietti, accoglie ministri e teste coronate, e con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Borderline_24 : Dopo la partecipazione a Bologna children’s Book Fair e Book Pride Milano, proseguono le attività di Puglia, parole… - Borderline_24 : Dopo la partecipazione a Bologna children’s Book Fair e Book Pride Milano, proseguono le attività di Puglia, parole… - jesuiscialis : Quanto sono grato alla naspi che per la prima volta dal 2011 salterò Milano e il salone del mobile non potete capire. - solostyleit : Con il Salone del Mobile ritorna Milano Moda Design - In calendario sono presenti 30 brand con 56 appuntamenti - AnsaLombardia : Con il Salone del Mobile ritorna Milano Moda Design. In calendario sono presenti 30 brand con 56 appuntamenti |… -