Milano | Enea si nutre con il latte donato da altre mamme

La storia di Enea, il neonato affidato alla Culla per la Vita il giorno di Pasqua, ha fatto il giro del mondo. Tutti conoscono il nome che la mamma ha scelto per lui, indicato nella lettera che gli ha lasciato accanto. Enea è il nome di un Principe, di un mito reso immortale da Omero, di un guerriero che soffoca il pianto, che vive una vita che non ha scelto ma gli è stata imposta, che sacrifica sé stesso. Il piccolo Enea ha lottato per venire al mondo, e proprio come un eroe greco, è chiamato a lottare ogni giorno per la sua vita. La prima difficoltà l'ha incontrata quando, cercando il viso, le braccia, il seno, il capezzolo della mamma, non li ha trovati. Ma gli specialisti della Neonatologia alla Clinica Mangiagalli del Policlinico, che lo stanno accudendo con passione e amore, sono riusciti lo stesso a somministrargli ...

