Milano, Enea si nutre con il latte donato da altre mamme (Di giovedì 13 aprile 2023) La storia di Enea, il neonato affidato alla Culla per la Vita il giorno di Pasqua, ha fatto il giro ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 13 aprile 2023) La storia di, il neonato affidato alla Culla per la Vita il giorno di Pasqua, ha fatto il giro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il caso del piccolo Enea, il procuratore Cascone: 'Chi siamo noi per giudicare la mamma? Per lui ha scelto una form… - EzioGreggio : Appello per trovare e convincere la mamma di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora… - repubblica : Milano, bimbo abbandonato in ospedale con una lettera: 'Mi chiamo Enea. La mamma mi vuole bene ma non mi può seguir… - MatcovichEnrico : RT @VanityFairIt: Come si può sbagliare tutto nella comunicazione di un disagio? Basta analizzare la vicenda di Enea, lasciato nella «Culla… - CrestaLaila : Un'altra neonata abbandonata a Milano come il piccolo Enea: la mamma ha partorito in un capannone, non ha voluto da… -