Milano Design Week | sali a bordo del tram dei sogni di CasaFacile

Il primo tram di Milano iniziò a "sferragliare" per la città 130 anni fa. Era infatti il 2 novembre 1893 quando nel capoluogo lombardo veniva inaugurato il servizio tranviario elettrico che viaggiava da piazza Duomo fino all'Arco della Pace. Tre chilometri che hanno fatto la storia. Cosa sarebbe Milano oggi senza il via vai dei tram? Per celebrare questa presenza così indispensabile nelle quotidianità meneghina, in occasione della Milano Design Week, CasaFacile ha dato vita al «tram dei sogni possibili», un salotto viaggiante - uno spazio onirico, avvolgente come un abbraccio, colorato come la primavera - dove regalarsi un momento di relax tra un caffè e quattro chiacchiere. A partire da lunedì 17 aprile, fino a domenica 23, sarà possibile partecipare a uno dei due tour giornalieri.

