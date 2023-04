Milan, Vieri: «Maignan nella storia del calcio, per me vale…» (Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole di Bobo Vieri, ex attaccante della Nazionale italiana, sulle prestazioni di Mike Maignan con il Milan Vieri alla BoboTv ha parlato dell’ultima prestazione di Mike Maignan con il Milan. PAROLE – «Maignan è un fenomeno devastante, quando sei allo stadio pensi che non prenderà mai gol. Il Milan l’ha pagato 15 milioni? Vale 200 milioni, è un fuoriclasse. Lo metto con i grandi campioni della storia del calcio. Se non si fosse fatto male, il Milan oggi avrebbe 10/12 punti in più». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole di Bobo, ex attaccante della Nazionale italiana, sulle prestazioni di Mikecon ilalla BoboTv ha parlato dell’ultima prestazione di Mikecon il. PAROLE – «è un fenomeno devastante, quando sei allo stadio pensi che non prenderà mai gol. Ill’ha pagato 15 milioni? Vale 200 milioni, è un fuoriclasse. Lo metto con i grandi campioni delladel. Se non si fosse fatto male, iloggi avrebbe 10/12 punti in più». L'articolo proviene daNews 24.

