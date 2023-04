Milan troppo cauto: contro un Napoli senza punte e in dieci si è limitato a gestire (Gazzetta) (Di giovedì 13 aprile 2023) Si deciderà la prossima settimana chi passa il turno di Champions tra Milan e Napoli. L’1-0 con cui i rossoneri hanno vinto a San Siro è assolutamente ribaltabile al Maradona. La Gazzetta dello Sport lascia ogni possibilità aperta nel commento alla partita di ieri sera. E punta il dito contro l’atteggiamento troppo cauto del Milan, che, nonostante il Napoli fosse senza punte, non ha affondato. “Il Napoli ha perso per 1-0 il primo quarto di finale e al ritorno dovrà fare a meno di due colossi: quello della difesa, Kim, e quello della mediana, Anguissa, squalificati. Ma un solo gol di scarto, nel catino d’amore del Maradona, è ampiamente recuperabile, anche perché Spalletti dovrebbe poter schierare ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) Si deciderà la prossima settimana chi passa il turno di Champions tra. L’1-0 con cui i rossoneri hanno vinto a San Siro è assolutamente ribaltabile al Maradona. Ladello Sport lascia ogni possibilità aperta nel commento alla partita di ieri sera. E punta il ditol’atteggiamentodel, che, nonostante ilfosse, non ha affondato. “Ilha perso per 1-0 il primo quarto di finale e al ritorno dovrà fare a meno di due colossi: quello della difesa, Kim, e quello della mediana, Anguissa, squalificati. Ma un solo gol di scarto, nel catino d’amore del Maradona, è ampiamente recuperabile, anche perché Spalletti dovrebbe poter schierare ...

