Milan, striscione contro Napoli: il messaggio in codice a San Siro | FOTO (Di giovedì 13 aprile 2023) La Champions League entra sempre più nella fase importante, a San Siro è andata in scena l’andata dei quarti di finale tra Milan e Napoli. Il derby tutto italiano è stato di grande intensità e si è concluso sul risultato di 1-0 con un gol siglato da Bennacer. La squadra di Spalletti è tornata su buoni livelli e dovrà provare a ribaltare il risultato nella sfida di ritorno al ‘Maradona’. La partita ha regalato anche momenti di tensione, si sono verificati episodi che non sono passati inosservati. In primo luogo il calcio alla bandierina di Leao, poi l’espulsione di Anguissa e le polemiche post-match di Luciano Spalletti. FOTO di Matteo Bazzi / AnsaLo striscione di San Siro Un altro episodio di discussione è nato dallo striscione di sfottò contro ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 aprile 2023) La Champions League entra sempre più nella fase importante, a Sanè andata in scena l’andata dei quarti di finale tra. Il derby tutto italiano è stato di grande intensità e si è concluso sul risultato di 1-0 con un gol siglato da Bennacer. La squadra di Spalletti è tornata su buoni livelli e dovrà provare a ribaltare il risultato nella sfida di ritorno al ‘Maradona’. La partita ha regalato anche momenti di tensione, si sono verificati episodi che non sono passati inosservati. In primo luogo il calcio alla bandierina di Leao, poi l’espulsione di Anguissa e le polemiche post-match di Luciano Spalletti.di Matteo Bazzi / AnsaLodi SanUn altro episodio di discussione è nato dallodi sfottò...

