Milan, senti Boey: “Ho ricevuto solo feedback positivi sulla Serie A” (Di giovedì 13 aprile 2023) Intervistato da Transfermarket, Sacha Boey, terzino del Galatasaray ma seguito dal Milan, ha parlato di un suo ipotetico futuro in Italia Leggi su pianetamilan (Di giovedì 13 aprile 2023) Intervistato da Transfermarket, Sacha, terzino del Galatasaray ma seguito dal, ha parlato di un suo ipotetico futuro in Italia

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloRo79403302 : @napolista Senti quest'altro! Se lo facevano al Milan, te lo mangiavi l'arbitro. - MusolliniG : @TheVenicianCock @WalterWhiteNH Non ho detto che quello di kim non meritava un giallo ma a differenza vostra rimast… - DemetanTed : Darling senti anche Tu Questo urla intermittenti e improvvise apparentemente senza motivo? È l’ominide abbigazzian… - quevivagian : @EnricoSiviero Povero cucciolo. Senti la ninna nanna ? I picchiatori Spallettiani andavano espulsi prima e manca rigore al Milan ! - Vuoi10Euro : @martyspace97 Però se senti bene l’intervista ha semplicemente detto che stare 20 punti sopra squadre come il Milan… -