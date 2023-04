Milan | Scaroni resta presidente dopo la nomina all’Enel

(Di giovedì 13 aprile 2023) Paolodel, anchelaal vertice dell’Enel. Stando a quanto filtra, una volta ricevuta la proposta diha chiesto e ottenuto come condizione quella di mantenere la carica di numero 1 della società rossonera, dove è coinvolto anche nel progetto stadio.ha già lavorato in Enel come amministratore delegato dal 2002 al 2005. Per quanto riguarda il, il dirigente nel 2017 è entrato a far parte del consiglio di amministrazione. Il 21 luglio 2018, a seguito del passaggio delal fondo Elliott Management Corporation, vieneto. Nel settembre 2022,l’acquisto del ...

Per quanto riguarda, invece, si tratta di un ritorno all'Enel questa volta come presidente. Attualmente e' presidente del e deputy chairman di Rothschild.

Il dirigente, una volta ricevuta la proposta di nomina, ha posto come condizione quella di mantenere la carica di numero 1 del Milan ...Paolo Scaroni will not step down as chairman of AC Milan after the government appointed him the president of Italian power company Enel on Wednesday, sources said on Thursday. © ANSA ...