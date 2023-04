Milan, Pioli: “Siamo a metà della salita, gli ultimi tornanti sono quelli più difficili” (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStefano Pioli parla in conferenza stampa nel post-partita di Milan-Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Le percentuali sono ancora 50 e 50. C’è ancora tutto un turno da conquistare, giocheremo un’altra grande partita al ritorno a Napoli. L’unico rimpianto della partita è sfruttare meglio la superiorità numerica nel finale. Ci Siamo un pò seduti, avevamo speso tante energie ma servono due prestazioni di alto livello, sia stasera che la settimana prossima”. Milan-Napoli è stata anche una partita spot per il calcio italiano: “E’ stato emozionante, ce la Siamo gustata tutta dall’inizio alla fine. E’ stata una gran bella partita, due squadre che dal punto di vista tecnico possono giocare anche meglio. E’ stata una partita ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStefanoparla in conferenza stampa nel post-partita di-Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Le percentualiancora 50 e 50. C’è ancora tutto un turno da conquistare, giocheremo un’altra grande partita al ritorno a Napoli. L’unico rimpiantopartita è sfruttare meglio la superiorità numerica nel finale. Ciun pò seduti, avevamo speso tante energie ma servono due prestazioni di alto livello, sia stasera che la settimana prossima”.-Napoli è stata anche una partita spot per il calcio italiano: “E’ stato emozionante, ce lagustata tutta dall’inizio alla fine. E’ stata una gran bella partita, due squadre che dal punto di vista tecnico posgiocare anche meglio. E’ stata una partita ...

