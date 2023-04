Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #UCL | #Milan , le parole di #Pioli al termine della gara contro il #Napoli - DiMarzio : #UCL | @acmilan, le parole di #Pioli dopo la vittoria con il @sscnapoli - DiMarzio : #UCL | @acmilan, #Calabria: 'Ammonizione a fine partita? Se neanche il capitano può parlare... Mi è sembrata stupid… - PianetaMilan : Milan, #Pioli pensa già al ritorno. Rinnovo #Leao, #Maldini: 'Cresce la fiducia' #ACMilan #Milan #SempreMilan - ChiamarsiBomber : #Pioli si prepara al ritorno al #Maradona per la sfida di #championsleague -

Rangnick sta per compiere 65 anni ed è diventato qualcuno in Italia nella stagione del lockdown, l'annata 2019 - 20, quando stava per sostituire Stefanoal. Sembrava (era) tutto fatto, ...Faccio riferimento ai continui ricorsi alla 'buona stella' dio delper giustificare la vittoria dello scudetto nella scorsa stagione e delle vittorie contro il Napoli negli ultimi giorni.Coach:COMMENTO DELLA PARTITA Ilvince di misura 1 a 0 contro il Napoli nell'andata dei quarti di Champions League . È stata una partita sofferta, con ilche ha approcciato male il ...

La squadra di Pioli oltre al gol crea soltanto un altro grande pericolo ... Napoli generoso anche in 10 contro 11 che se la gioca fino alla fine e mette alle corde il Milan: nonostante l'assenza ...Faccio riferimento ai continui ricorsi alla "buona stella" di Pioli o del Milan per giustificare la vittoria dello scudetto nella scorsa stagione e delle vittorie contro il Napoli negli ultimi giorni.