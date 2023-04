Milan | Pioli bestia nera per il Napoli | l’analisi tattica della vittoria rossonera

(Di giovedì 13 aprile 2023) Si conclude per 1-0, il match d’andata dei quarti di finale di Champions League, una sfida tutta italiana tra, che vede i rossoneri gioire grazie alla rete di Ismael Bennacer. Per il Diavolo si tratta del secondo successo consecutivo contro i partenopei, dopo l’incredibile 0-4 dello Stadio Maradona di dieci giorni fa in campionato. Non solo prestazioni individuali strepitose e più di qualche polemica arbitrale, la sfida si San Siro di mercoledì 12 aprile mette alla luce l’ottimo lavoro fatto da Stefanoesultanza @Livephotosport Se la sfida di Serie A messa in scena il 3 aprile, si è resa conclusa con una resa del, autore di una prestazione ben al di sotto delle aspettative, il match di Champions League ha visto gli uomini di Spalletti condurre per gran parte dei ...

Milan, Pioli: "Abbiamo fatto una partita da Champions, ma non è chiusa"

