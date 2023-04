Milan - Napoli | Spalletti polemico se la prende con l' arbitro Poi annuncia | ' Osimhen al ritorno ci sarà'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - AntoVitiello : ??? Notte #Champions, notte di grande #Milan. Il primo round col #Napoli va ai rossoneri! Decide #Bennacer, ma prova… - acmilan : ?? @IsmaelBennacer's thunderbolt settled the first leg Go through our report ?? - RadioRossonera : Eljif #Elmas contro la direzione di #Kovacs: il suo sfogo nel post partita di #MilanNapoli ??????? - Riccard17045943 : RT @MilanNewsit: Milan subito al lavoro dopo il Napoli. Previsto allenamento mattutino -

È un Luciano Spalletti polemico quello che va davanti alle telecamere dopo, andata dei quarti di finale di Champions League . Prima contro l'arbitro, poi addirittura con il proprio pubblico. 'Non commento il direttore di gara, lo farà Rosetti - aggiunge il ...... le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 13 aprile 2023, si concentrano principalmente sul big match, sul derby di Champions, vinto 1 - 0 dalcontro ila San Siro non senza ...'Osimhen al 100% sarà a disposizione' parola di Luciano Spalletti , allenatore delche già pensa alla gara di ritorno dei suoi in Champions contro il: 'La programmazione va in quella direzione, non averlo rischiato ci permetterà di completare quel lavoro, poi può ...

Furia Spalletti: "Ingiusto non avere Anguissa a Napoli. E chi spacca le bandierine" La Gazzetta dello Sport

Non impeccabile nel finale, sul forcing del Napoli. Ma la difesa non ha nemmeno adeguata copertura ... offra una cena a Maignan... Quando il Milan riparte da dietro, deve arretrare in mezzo ai ...Kim compie un’ingenuità grave, Lobotka tiene in pugno il timone della squadra. Elmas si sacrifica a fare il centravanti, ma non è il suo ruolo ...