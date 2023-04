Milan-Napoli, Spalletti duro contro Di Canio: “Ma cosa stai dicendo? Allora diciamo ai bambini di spaccare tutto”. La lite in diretta tv (Di giovedì 13 aprile 2023) Luciano Spalletti polemico a fine gara contro Paolo Di Canio: “Ma cosa stai dicendo?”, così l’allenatore degli azzurri è intervenuto ai microfoni di Sky replicando a una domanda dell’ex centravanti della Lazio. Nella serata di mercoledì 12 aprile si è disputata l’andata dei quarti di finale di Champions tra il Milan e il Napoli, con la squadra di casa che ha vinto il primo round per 1 a 0. L’opinionista di Sky Sport ha chiesto al tecnico ex Roma e Inter cosa ne pensasse dell’ammonizione di Kim Min Jae, che era diffidato e salterà il match di ritorno. La risposta di Spalletti è stata critica nei confronti delle mancate sanzioni a Leao e Krunic, anche lui diffidato: “Guardiamo l’ammonizione di Zielinski”, ribatte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Lucianopolemico a fine garaPaolo Di: “Ma?”, così l’allenatore degli azzurri è intervenuto ai microfoni di Sky replicando a una domanda dell’ex centravanti della Lazio. Nella serata di mercoledì 12 aprile si è disputata l’andata dei quarti di finale di Champions tra ile il, con la squadra di casa che ha vinto il primo round per 1 a 0. L’opinionista di Sky Sport ha chiesto al tecnico ex Roma e Interne pensasse dell’ammonizione di Kim Min Jae, che era diffidato e salterà il match di ritorno. La risposta diè stata critica nei confronti delle mancate sanzioni a Leao e Krunic, anche lui diffidato: “Guardiamo l’ammonizione di Zielinski”, ribatte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - AntoVitiello : ??? Notte #Champions, notte di grande #Milan. Il primo round col #Napoli va ai rossoneri! Decide #Bennacer, ma prova… - acmilan : ?? @IsmaelBennacer's thunderbolt settled the first leg Go through our report ?? - ElBondaz : RT @macho_morandi: “Fammi sedere sono incinta” “No non sei incinta sei grassa” Minuto 6’ del primo tempo. Milan Napoli Stadio san siro - _itsmeblu : Premesso che due del napoli c'erano E maldini era li come dirigente Cioè se in champions c'è milan napoli chi cazz… -