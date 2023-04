Milan-Napoli, Spalletti avverte gli ultras: “Se al ritorno è tutti contro tutti, io me ne vado” (VIDEO) (Di giovedì 13 aprile 2023) Luciano Spalletti non nasconde la delusione dopo la sconfitta per 1-0 del suo Napoli a San Siro contro il Milan nell’andata dei quarti di Champions League. Ma negli occhi del tecnico c’è ancora il clima surreale vissuto al ‘Maradona’ nella sconfitta contro i rossoneri per 4-0 in campionato. Uno scenario che apre dubbi su quale sarà l’atmosfera nella gara di ritorno. “Non so che clima ci sarà – spiega Spalletti in conferenza stampa -. Mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio in quella maniera, al di là del risultato, è la cosa che mi ha fatto più male. La squadra sta vincendo un campionato, come non accade da 33 anni, ma in una partita fondamentale c’era un tutti contro tutti. Non ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Lucianonon nasconde la delusione dopo la sconfitta per 1-0 del suoa San Siroilnell’andata dei quarti di Champions League. Ma negli occhi del tecnico c’è ancora il clima surreale vissuto al ‘Maradona’ nella sconfittai rossoneri per 4-0 in campionato. Uno scenario che apre dubbi su quale sarà l’atmosfera nella gara di. “Non so che clima ci sarà – spiegain conferenza stampa -. Mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio in quella maniera, al di là del risultato, è la cosa che mi ha fatto più male. La squadra sta vincendo un campionato, come non accade da 33 anni, ma in una partita fondamentale c’era un. Non ...

