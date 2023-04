Milan-Napoli, problemi al Var: comunicazioni a Kovacs tramite orologio (Di giovedì 13 aprile 2023) Milan-Napoli non è stata di certo una serata facile per l’arbitro romeno Kovacs. L’andata dei quarti di finale della Champions League 2022/2023 ha lasciato strascichi per le decisioni e il metro di giudizio tenuto dal direttore di gara che nella ripresa ha anche espulso Zambo Anguissa per doppia ammonizione. Tanti gli episodi contestati da entrambe le parti con un problema di fondo: c’erano problemi di comunicazione con il Var. “Era tutta la partita che l’arbitro diceva a me e Di Lorenzo che il VAR funzionava e non funzionava, non si capiva”, ha rivelato Calabria a fine partita. Il capitano rossonero si è lamentato ed ha protestato vigorosamente per il contatto su Saelemaekers: “A me sembrava rigore, a fine partita sono andato a chiedere spiegazioni, Il quarto uomo è stato lui a spingermi via, non capisco perché non ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023)non è stata di certo una serata facile per l’arbitro romeno. L’andata dei quarti di finale della Champions League 2022/2023 ha lasciato strascichi per le decisioni e il metro di giudizio tenuto dal direttore di gara che nella ripresa ha anche espulso Zambo Anguissa per doppia ammonizione. Tanti gli episodi contestati da entrambe le parti con un problema di fondo: c’eranodi comunicazione con il Var. “Era tutta la partita che l’arbitro diceva a me e Di Lorenzo che il VAR funzionava e non funzionava, non si capiva”, ha rivelato Calabria a fine partita. Il capitano rossonero si è lamentato ed ha protestato vigorosamente per il contatto su Saelemaekers: “A me sembrava rigore, a fine partita sono andato a chiedere spiegazioni, Il quarto uomo è stato lui a spingermi via, non capisco perché non ...

