Milan-Napoli, primo round a Pioli: Spalletti recrimina (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Benfica e il successo del Manchester City ai danni del Bayern Monaco, la serata di mercoledì 13 aprile ha visto andare in scena il derby italiano di Champions League tra Milan e Napoli. La gara d’andata è stata vinta dai rossoneri col punteggio di 1-0 grazie alla rete di Ismael Bennacer. Quello del Meazza è stato un match dalle diverse sfaccettature nel corso dei 90 minuti. Lobotka e Bennacer in Milan-Napoli – @livephotosport Champions League, Napoli sciupone nei primi minuti L’inizio scoppiettante degli uomini di Luciano Spalletti aveva lasciato intuire che il Napoli fosse tornato quel rullo compressore che tutta Italia ed Europa hanno ammirato fino a un mese fa. La clamorosa occasione da rete fallita da ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Benfica e il successo del Manchester City ai danni del Bayern Monaco, la serata di mercoledì 13 aprile ha visto andare in scena il derby italiano di Champions League tra. La gara d’andata è stata vinta dai rossoneri col punteggio di 1-0 grazie alla rete di Ismael Bennacer. Quello del Meazza è stato un match dalle diverse sfaccettature nel corso dei 90 minuti. Lobotka e Bennacer in– @livephotosport Champions League,sciupone nei primi minuti L’inizio scoppiettante degli uomini di Lucianoaveva lasciato intuire che ilfosse tornato quel rullo compressore che tutta Italia ed Europa hanno ammirato fino a un mese fa. La clamorosa occasione da rete fallita da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - acmilan : ?? @IsmaelBennacer's thunderbolt settled the first leg Go through our report ?? - abelardo1308 : @DeerEwan vero il Napoli non ha meritato di perdere stasera. Pero’ forza Milan fratello. ?? - ncorrasco : @LeggendaAmbros1 @theboss_1908 Ah beh se l'alternativa fosse quella di giocarsela con il Real non avrei dubbi ?? Com… -