Milan -Napoli | Pistocchi | L’arbitraggio è stato scandaloso | la mancata ammonizione di Leao è assurda

(Di giovedì 13 aprile 2023) Maurizio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte: «Ilha giocato un’ottima partita, ha fatto tutto ciò che poteva fare, èpadrone del campo ma è mancato un po' di cinismo. Nei primi 11’ ha avuto 4 occasioni da gol, quella di Kvaratskhelia a inizio gara è stata clamorosa, il portiere era battuto ma non èsalvato da un intervento dei difensori. E’la cattiveria per esempio in Mario Rui, perché doveva fare fallo su Brahim Diaz a metà campo una volta saltato. Cosa che il, nei momenti decisivi, ha saputo fare. Mi è piaciuta molto la prova, Zielinski ha giocato quasi da seconda punta, con Anguissa più arretrato a sostenere Lobotka. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento ...