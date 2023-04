Milan - Napoli, le pagelle dei rossoneri: Theo prezioso, Leao si perde (Di giovedì 13 aprile 2023) Pioli (all.) 6,5 Fa il bis della vittoria in campionato, ma con uno spartito completamente diverso. Al Maradona, il Diavolo aveva dominato. A San Siro ha sfruttato un errore degli avversari, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 aprile 2023) Pioli (all.) 6,5 Fa il bis della vittoria in campionato, ma con uno spartito completamente diverso. Al Maradona, il Diavolo aveva dominato. A San Siro ha sfruttato un errore degli avversari, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - AntoVitiello : ??? Notte #Champions, notte di grande #Milan. Il primo round col #Napoli va ai rossoneri! Decide #Bennacer, ma prova… - acmilan : ?? @IsmaelBennacer's thunderbolt settled the first leg Go through our report ?? - heroes_mineral : RT @GianmarcoGio: Milan 16 falli, 3 gialli. Napoli 13 falli, 6 gialli e 1 rosso. Cartellini quasi unilaterali di #Kovacs. - LisiAlessio4 : @MarcoGiordano6 Premetto ho acceso la tv al 24esimo, ma il napoli ha fatto 2 occasioni all'ultimo minuto e basta, i… -