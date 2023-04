Milan-Napoli, l’arbitraggio di Kovacs sotto accusa: il sospetto di Cesarano (Di giovedì 13 aprile 2023) La partita d’andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli ha acceso dibattiti e polemiche verso l’arbitraggio di Kovacs, ritenuto poco equilibrato e sfavorevole nei confronti degli azzurri. La partita tra Milan e Napoli valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, terminata con la vittoria ‘di misura’ dei rossoneri, è stata oggetto di molte polemiche a causa dell’arbitraggio di Kovacs, ritenuto da molti poco equilibrato e sfavorevole nei confronti degli azzurri. Il giornalista Rino Cesarano ha espresso il proprio parere sulla vicenda, sottolineando come l’arbitraggio del direttore di gara abbia influenzato negativamente il risultato della partita, con decisioni contestabili ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 aprile 2023) La partita d’andata dei quarti di Champions League traha acceso dibattiti e polemiche versodi, ritenuto poco equilibrato e sfavorevole nei confronti degli azzurri. La partita travalida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, terminata con la vittoria ‘di misura’ dei rossoneri, è stata oggetto di molte polemiche a causa deldi, ritenuto da molti poco equilibrato e sfavorevole nei confronti degli azzurri. Il giornalista Rinoha espresso il proprio parere sulla vicenda,lineando comedel direttore di gara abbia influenzato negativamente il risultato della partita, con decisioni contestabili ...

