Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Brucia perché abbiamo fatto bene, siamo una rosa di qualità” (Di giovedì 13 aprile 2023) Al termine della partita contro il Milan, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sconfitta rimediata in un campo difficile come quello di San Siro. Di fronte alla prima domanda del giornalista Prime, il capitano azzurro ha deciso subito di mettere le cose in chiaro: “Venire L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Al termine della partita contro il, il capitano del, Giovanni Di, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sconfitta rimediata in un campo difficile come quello di San Siro. Di fronte alla prima domanda del giornalista Prime, il capitano azzurro ha deciso subito di mettere le cose in chiaro: “Venire L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - AntoVitiello : ??? Notte #Champions, notte di grande #Milan. Il primo round col #Napoli va ai rossoneri! Decide #Bennacer, ma prova… - Vincentand2 : @pisto_gol C'è la traversa che trema come il portiere del napoli sul gol mangiato di leao altrimenti sarebbe stata… - Salvato95551627 : RT @corradone91: Quanto è mancato #Osimhen al #Napoli. Predominio territoriale nella prima mezz'ora con un buco al centro del tridente (mal… -