Milan-Napoli: bocciatura totale per Kovacs. Corsport: “È disturbante” (Di giovedì 13 aprile 2023) Istvan Kovacs ha arbitro Milan-Napoli di Champions League, per lui pioggia di critiche per la gestione dei cartellini gialli. Arriva una bocciatura in tutti i sensi per l’arbitro Kovacs che ha usato un metro di giudizio totalmente diverso nel corso della gara, finendo per punire sempre e solo i giocatori del Napoli. Il risultato è che per il match di ritorno non ci saranno né Kim né Anguissa, un altro favoloso regalo per i rossoneri che già possono beneficiare per l’assenza di attaccanti in casa azzurra. Milan-Napoli: arbitro Kovacs “Metro di giudizio assolutamente sballato e non uniforme (il Napoli lamenta uno sbilanciamento 70/30), ha dato l’impressione di voler gestire il match (pochi fischi, niente gialli) salvo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 aprile 2023) Istvanha arbitrodi Champions League, per lui pioggia di critiche per la gestione dei cartellini gialli. Arriva unain tutti i sensi per l’arbitroche ha usato un metro di giudizio totalmente diverso nel corso della gara, finendo per punire sempre e solo i giocatori del. Il risultato è che per il match di ritorno non ci saranno né Kim né Anguissa, un altro favoloso regalo per i rossoneri che già possono beneficiare per l’assenza di attaccanti in casa azzurra.: arbitro“Metro di giudizio assolutamente sballato e non uniforme (illamenta uno sbilanciamento 70/30), ha dato l’impressione di voler gestire il match (pochi fischi, niente gialli) salvo ...

