Milan-Napoli | arbitro Kovacs contestato”¦ dai giornalisti – Video

(Adnkronos) – Polemiche per l'arbitraggio di , gara di andata dei quarti di finale di Champions League vinta 1-0 dai rossoneri. Sotto i riflettori la direzione del signor Istvan Kovacs. Nel dopo partita il tecnico del Napoli Spalletti ha espresso perplessità per alcune decisioni, in particolare per le mancate ammonizioni ai rossoneri Leao e Krunic. Il Napoli ha chiuso la partita in 10 dopo l'espulsione di Anguissa. Nel dopo partita, come rivelano i Video diventati virali su Twitter, curiosa situazione nella zona mista. L'arbitro Kovacs sfila davanti ai cronisti e alcuni giornalisti presumibilmente sottolineano, in inglese, "Bad match" e dicono "Shame" e "Vergogna" mentre passa anche il designatore Roberto Rosetti (che era anche l'osservatore arbitrale).

