Milan-Napoli | Ambrosini | “Lozano simulatore? Sono stato frainteso | ero il primo ad accentuare contrasti”

L'andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli ha lasciato diversi strascichi, che però non riguardano soltanto quanto avvenuto in campo. Anche un'affermazione di Massimo Ambrosini, in telecronaca del match con Sandro Piccinini, non è stata particolarmente gradita dai tifosi del club partenopeo. Il commentatore, infatti, ha lasciato intendere che Irving Lozano sia spesso avvezzo a tentativi di simulazione e, per questo motivo, si è voluto scusare: "Mi dispiace che i tifosi del Napoli si siano arrabbiati, ho sempre un grandissimo rispetto per questa squadra e per il popolo napoletano, capisco il calore con cui seguono il calcio. Spesso le persone mi hanno detto che da calciatore accentuavo alcuni contrasti, quindi non sarei indicato per accusare ...

