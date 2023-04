Milan-Napoli (1-0), Spalletti: “La partita è apertissima” (Di giovedì 13 aprile 2023) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato nel post-partita il match Milan-Napoli ai microfoni di Prime Video. Il derby nostrano in territorio europeo si conclude con una vittoria di misura da parte del Diavolo grazie alla rete di Bennacer. Tutto è ancora aperto: il Milan ha messo un piede avanti per staccare il pass della semifinale di Champions League, d’altro canto il Napoli riceverà l’avversaria in casa nella partita di ritorno e si giocherà il tutto per tutto. Milan-Napoli, Spalletti: “Grande atteggiamento” Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato nel post-partita il match Milan-Napoli ai ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 13 aprile 2023) Luciano, tecnico del, ha commentato nel post-il matchai microfoni di Prime Video. Il derby nostrano in territorio europeo si conclude con una vittoria di misura da parte del Diavolo grazie alla rete di Bennacer. Tutto è ancora aperto: ilha messo un piede avanti per staccare il pass della semifinale di Champions League, d’altro canto ilriceverà l’avversaria in casa nelladi ritorno e si giocherà il tutto per tutto.: “Grande atteggiamento” Luciano, tecnico del, ha commentato nel post-il matchai ...

