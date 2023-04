Milan-Napoli 1-0, Spalletti: “Al Maradona i rossoneri partono avvantaggiati” (Di giovedì 13 aprile 2023) Se l’è aggiudicato il Milan di Stefano Pioli il primo round della duplice sfida in programma contro il Napoli e valida per i quarti di finale di Champions League. I rossoneri hanno infatti superato per 1-0 la corazzata partenopea, posizionata in campo da mister Luciano Spalletti, grazie alla marcatura realizzata a cinque minuti dall’intervallo da Ismaël Bennacer. La formazione meneghina ha quindi bissato il successo confezionato in campionato neanche due settimane or sono tra le mura dello Stadio Diego Armando Maradona. Uno score che non può che far riflettere all’allenatore ex Roma ed Inter e che porta in serbo i giusti spunti per adottare le opportune contromisure in vista della gara di ritorno. Lobotka, Napoli @livephotosport Luciano Spalletti: “Rimpianti? ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 13 aprile 2023) Se l’è aggiudicato ildi Stefano Pioli il primo round della duplice sfida in programma contro ile valida per i quarti di finale di Champions League. Ihanno infatti superato per 1-0 la corazzata partenopea, posizionata in campo da mister Luciano, grazie alla marcatura realizzata a cinque minuti dall’intervallo da Ismaël Bennacer. La formazione meneghina ha quindi bissato il successo confezionato in campionato neanche due settimane or sono tra le mura dello Stadio Diego Armando. Uno score che non può che far riflettere all’allenatore ex Roma ed Inter e che porta in serbo i giusti spunti per adottare le opportune contromisure in vista della gara di ritorno. Lobotka,@livephotosport Luciano: “Rimpianti? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - acmilan : ?? @IsmaelBennacer's thunderbolt settled the first leg Go through our report ?? - Cucciolina96251 : RT @corradone91: Quanto è mancato #Osimhen al #Napoli. Predominio territoriale nella prima mezz'ora con un buco al centro del tridente (mal… - hijoo57 : RT @GianmarcoGio: Milan 16 falli, 3 gialli. Napoli 13 falli, 6 gialli e 1 rosso. Cartellini quasi unilaterali di #Kovacs. -