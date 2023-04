Milan-Napoli 1-0, Pioli vuole la semifinale: Spalletti non demorde (Di giovedì 13 aprile 2023) Una sfida che ha regalato grandi emozioni e spettacolo quella che ha visto il Milan trionfare per 1-0 contro il Napoli. Una gara divertente e che ha visto entrambe le squadre giocare per vincere senza preoccuparsi di nulla. Insomma si è rivelato essere un vero e proprio show degno di una competizione europea come la Champions League. A decidere il match è stato il gol di Bennacer che ha sfruttato il passaggio di Leao per insaccare il pallone alle spalle di Meret. Milan-Napoli 1-0, un match infuocato Una gara a dir poco spettacolare quella che hanno saputo regalare, affrontandosi, Milan e Napoli. Nonostante il i rossoneri abbiano vinto da sottolineare rimane la prestazione degli uomini di Spalletti che, seppur con uomo in meno a causa dell’espulsione di Anguissa, ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 13 aprile 2023) Una sfida che ha regalato grandi emozioni e spettacolo quella che ha visto iltrionfare per 1-0 contro il. Una gara divertente e che ha visto entrambe le squadre giocare per vincere senza preoccuparsi di nulla. Insomma si è rivelato essere un vero e proprio show degno di una competizione europea come la Champions League. A decidere il match è stato il gol di Bennacer che ha sfruttato il passaggio di Leao per insaccare il pallone alle spalle di Meret.1-0, un match infuocato Una gara a dir poco spettacolare quella che hanno saputo regalare, affrontandosi,. Nonostante il i rossoneri abbiano vinto da sottolineare rimane la prestazione degli uomini diche, seppur con uomo in meno a causa dell’espulsione di Anguissa, ...

Sacchi: 'Milan, Diaz ha trovato la posizione giusta. L'errore del Napoli Innervosirsi' Ritmo e velocità da Champions, Milan e Napoli hanno disputato un primo tempo di livello europeo e questo è il primo aspetto da sottolineare perché in Serie A non siamo abituati a partite tanto intense. All'inizio il dominio della ... Napoli, clamoroso Spalletti: "Atmosfera tifosi al ritorno Se succedono le stesse cose dell'andata lascio la panchina" Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di andata perso contro il Milan Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. ATMOSFERA TIFOSI RITORNO - "Non lo so, però come mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio in quella maniera contro il ... Una domanda a Spalletti Il confronto tra Milan e Napoli rischia di essere il banco di prova delle reali ambizioni azzurre. Non solo perché con le due milanesi in semifinale, lo scudetto di Spalletti apparirebbe più piccolo. ... Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria del Milan contro il Napoli nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League: "La p ... Simon Kjaer è stato intervistato da Mediaset dopo l'-10 del Milan sul Napoli: "Queste gare mi fanno sentire vivo, sono serate in cui hai ..."