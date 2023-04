Milan-Napoli 1-0, Pioli: “Sto già pensando alla partita di ritorno” (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella sfida dell’andata dei quarti di finale di Champions League andata in scena in quel di San Siro, il Milan ha sconfitto 1-0 il Napoli, aggiudicandosi il primo round del doppio confronto. alla squadra allenata da Stefano Pioli basta la rete di Ismail Bennacer nel primo tempo, che ha bucato Meret dopo una grande azione partita da una giocata di Brahim Diaz a centrocampo. Bennacer festeggiato da Calabria e Brahim Diaz in Milan-Napoli di Champions League – @livephotosport La prossima settimana, martedì 18 aprile, allo stadio Diego Armando Maradona ci sarà il match di ritorno tra le due squadre. A fine partita, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime, dichiarando di essere già proiettato ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella sfida dell’andata dei quarti di finale di Champions League andata in scena in quel di San Siro, ilha sconfitto 1-0 il, aggiudicandosi il primo round del doppio confronto.squadra allenata da Stefanobasta la rete di Ismail Bennacer nel primo tempo, che ha bucato Meret dopo una grande azioneda una giocata di Brahim Diaz a centrocampo. Bennacer festeggiato da Calabria e Brahim Diaz indi Champions League – @livephotosport La prossima settimana, martedì 18 aprile, allo stadio Diego Armando Maradona ci sarà il match ditra le due squadre. A fine, Stefanoè intervenuto ai microfoni di Amazon Prime, dichiarando di essere già proiettato ...

