Milan - Napoli 1-0 ...ma è solo il primo round (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo la vittoria in campionato, il Milan vince anche a San Siro nell'andata dei quarti di finale di Champions League: 1-0 con gol di Bennacer, nel Napoli espulso Anguissa. Un gol di Bennacer decide il primo round nel doppio confronto tra Milan e Napoli, nei quarti di finale di Champions League. Gli Azzurri lasciano il Meazza con tanti rimpianti e l’amarezza della sconfitta. Il Napoli dovrà affrontare martedì il ritorno al Maradona senza Anguissa, espulso, e Kim, diffidato e ammonito. Partita intensa quella del Meazza, con occasioni, ritmo e intensità agonistica. In avvio. In avvio è il Napoli a fare la partita e ad avere le occasioni migliori. Ma Pioli aveva detto che la Champions sarebbe stata un'altra cosa. Dopo un solo giro di ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo la vittoria in campionato, ilvince anche a San Siro nell'andata dei quarti di finale di Champions League: 1-0 con gol di Bennacer, nelespulso Anguissa. Un gol di Bennacer decide ilnel doppio confronto tra, nei quarti di finale di Champions League. Gli Azzurri lasciano il Meazza con tanti rimpianti e l’amarezza della sconfitta. Ildovrà affrontare martedì il ritorno al Maradona senza Anguissa, espulso, e Kim, diffidato e ammonito. Partita intensa quella del Meazza, con occasioni, ritmo e intensità agonistica. In avvio. In avvio è ila fare la partita e ad avere le occasioni migliori. Ma Pioli aveva detto che la Champions sarebbe stata un'altra cosa. Dopo ungiro di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - AntoVitiello : ??? Notte #Champions, notte di grande #Milan. Il primo round col #Napoli va ai rossoneri! Decide #Bennacer, ma prova… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Milan, Tonali: 'Partiti con tanti errori tecnici, non li possiamo concedere al Napoli' - glldyi : RT @LafaelReao: Milan Napoli Atto secondo -