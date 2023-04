Milan-Napoli 1-0, Elmas: “Possiamo ancora ribaltare il risultato” (Di giovedì 13 aprile 2023) Il primo atto dei quarti di finali di Champions League se lo è aggiudicato il Milan che, grazie alla rete al 40? di Ismael Bennacer, ha battuto il Napoli per 1-0. Un successo di misura che vale tanto per la squadra guidata da Stefano Pioli in ottica futura. Per la gara di ritorno, in programma martedì 18 aprile allo stadio Diego Armando Maradona, infatti, i rossoneri partono in leggero vantaggio. Dovrà essere la squadra partenopea a cercare di ribaltare il risultato se vuole centrare la qualificazione alle semifinali. Impresa difficile ma non impossibile per il Napoli che, davanti ai propri tifosi, ha consegutio prestazioni spettacolari nell’arco di questa stagione. Gli uomini di Luciano Spalletti dovranno essere cinici in attacco e attenti in difesa per cercare di compiere la rimonta. Per il match ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 13 aprile 2023) Il primo atto dei quarti di finali di Champions League se lo è aggiudicato ilche, grazie alla rete al 40? di Ismael Bennacer, ha battuto ilper 1-0. Un successo di misura che vale tanto per la squadra guidata da Stefano Pioli in ottica futura. Per la gara di ritorno, in programma martedì 18 aprile allo stadio Diego Armando Maradona, infatti, i rossoneri partono in leggero vantaggio. Dovrà essere la squadra partenopea a cercare diilse vuole centrare la qualificazione alle semifinali. Impresa difficile ma non impossibile per ilche, davanti ai propri tifosi, ha consegutio prestazioni spettacolari nell’arco di questa stagione. Gli uomini di Luciano Spalletti dovranno essere cinici in attacco e attenti in difesa per cercare di compiere la rimonta. Per il match ...

