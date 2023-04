Milan-Napoli 1-0, Brahim Diaz: “Contento per il risultato. Futuro? Vi dico la mia” (Di giovedì 13 aprile 2023) Non poteva iniziare nei migliori dei modi il cammino del Milan in questi quarti di finale di Champions League. La formazione allenata da Stefano Pioli ha infatti superato per 1-0 il Napoli di Luciano Spalletti, grazie alla marcatura messa a segno da Ismaël Bennacer a cinque minuti dallo scadere del primo tempo. Un gol quello realizzato dal calciatore francese naturalizzato algerino che rimanda ogni discorso di qualificazione alla sfida del ritorno. Un gol, che porta anche la firma di Brahim Diaz: abile nel servire il centrocampista davanti a Alex Meret. Ai margini della partita lo spagnolo ha detto la sua sulla prestazione confezionata dalla squadra meneghina, prima di concentrarsi sul suo Futuro in quel di Milano. Theo Hernandez, Bennacer e Brahim ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 13 aprile 2023) Non poteva iniziare nei migliori dei modi il cammino delin questi quarti di finale di Champions League. La formazione allenata da Stefano Pioli ha infatti superato per 1-0 ildi Luciano Spalletti, grazie alla marcatura messa a segno da Ismaël Bennacer a cinque minuti dallo scadere del primo tempo. Un gol quello realizzato dal calciatore francese naturalizzato algerino che rimanda ogni discorso di qualificazione alla sfida del ritorno. Un gol, che porta anche la firma di: abile nel servire il centrocampista davanti a Alex Meret. Ai margini della partita lo spagnolo ha detto la sua sulla prestazione confezionata dalla squadra meneghina, prima di concentrarsi sul suoin quel dio. Theo Hernandez, Bennacer e...

