Milan-Napoli 1-0 | Bennacer decide l’andata dei quarti di Champions

(Di giovedì 13 aprile 2023)1-0, i rossoneri a San Siro vincono il primo round della doppia sfida diLeague1-0, la prima partita deiva ai rossoneri che vincono grazie a un gol dinel primo tempo. In avvio primo tempo chance per ilcon Kvaratskhelia ma Krunic salva sulla linea. Poi Leao in progressione supera tutti ma conclude fuori. Al 40?sblocca in contropiede e Kjaer va vicino al raddoppio, ma viene fermato dalla traversa. Nel secondo tempo Kovacs ammonisce due volte Anguissa in pochi minuti e ilfinisce la partita in 10, poi giallo a Kim che diffidato salterà il ritorno fissato al 18 aprile al Maradona. Se ti va lascia un like alla nostra ...

La svolta della partita: doppio giallo ad Anguissa, azzurri in dieci, centrocampista assente nella gara di ritorno . Un momento decisivo. Fatali i due interventi su Theo Hernandez anche se, come spiegato ...Un indirizzo all'apparenza incomprensibile, apparso su uno striscione durante la partita d'andata dei quarti di finale di Champions League tra. "Via Raffaele Stasi 40/46 (NA)", si poteva leggere, in nero, su un telo bianco rettangolare apparso in uno dei settori dello stadio Meazza occupato dai tifosi rossoneri, mentre le due ...... in Ritorno al Futuro e in tutte le grandi trilogie degne di nota, il secondo atto diè stato anche meglio del primo: gli assurdi e sorprendenti fuochi d'artificio (tutti da una sola ...

Milan-Napoli, la moviola: due gialli in 4' per Anguissa, l'espulsione fa discutere

