Milan dna da provinciale altro che Champions, Giroud inesistente: il Napoli può ribaltare tutto (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Milan vince con il Napoli con la tattica della difesa e contropiede, ma c’è ancora da giocare il match di ritorno di Champions League. La sconfitta del Napoli in casa del Milan è veramente amara, per il modo in cui è arrivata. La squadra di Spalletti ha dominato la gara fin dal primo minuto. Chiaro il piano tattico di Pioli, lasciare in mano il pallino del gioco agli azzurri, che privi di Osimhen e senza Simeone non avevano riferimenti in attacco su cui appoggiare il gioco. Inoltre senza il nigeriano non c’era nemmeno il rischio di farsi prendere d’infilata dalla super velocità di Osimhen che spesso cambia le carte in tavola in partite molto chiuse. Milan-Napoli: difesa e contropiede Nei giorni che hanno preceduto la sfida di San Siro i grandi professori del calcio ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilvince con ilcon la tattica della difesa e contropiede, ma c’è ancora da giocare il match di ritorno diLeague. La sconfitta delin casa delè veramente amara, per il modo in cui è arrivata. La squadra di Spalletti ha dominato la gara fin dal primo minuto. Chiaro il piano tattico di Pioli, lasciare in mano il pallino del gioco agli azzurri, che privi di Osimhen e senza Simeone non avevano riferimenti in attacco su cui appoggiare il gioco. Inoltre senza il nigeriano non c’era nemmeno il rischio di farsi prendere d’infilata dalla super velocità di Osimhen che spesso cambia le carte in tavola in partite molto chiuse.: difesa e contropiede Nei giorni che hanno preceduto la sfida di San Siro i grandi professori del calcio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Milan dna da provinciale altro che Champions, Giroud inesistente: il Napoli può ribaltare tutto #ChampionsLeague… - il_beppe : RT @PercheCazzo: #MilanNapoli Perché la partita è iniziata da pochi minuti, ma il Milan si è già portato sul 2-0. L’1-0 l’hanno fatto col D… - DNA_279 : @ToniAzzurri Bella suggestione, sono ottimista ma: In casa non vinciamo col Milan da 4 anni e ultimamente abbiamo… - DNA_279 : @Rebus_Milan Noi siamo abituati agli arbitri italiani? Noi? Ahahahaha - Leocv85 : @el__cantero Dovessi fare che l avete voi e non il Milan il DNA europeo, ma smettetela di crederci chissà chi, che non siete nessuno -