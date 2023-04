Milan, Calabria: ‘L’arbitro ci ha detto che il Var funzionava e non funzionava. Il giallo? Mi ha spinto via il quarto uomo…’ | Champions League (Di giovedì 13 aprile 2023) 2023-04-12 23:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Finale con le scintille tra Milan e Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League, con gli azzurri che protestano per i cartellini e i rossoneri che invocano un rigore all’ultimo per il potenziale 2-0. Al termine dell’incontro, il capitano del Diavolo Davide Calabria ha svelato a Prime Video alcuni dettagli sull’ammonizione rimediata dopo il fischio finale: “Per tutta la partita l’arbitro diceva a me e Di Lorenzo che il VAR funzionava e non funzionava, non si capiva. A me sembrava rigore, a fine partita sono andato a chiedere spiegazioni, è stato il quarto uomo a spingermi via, non ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 13 aprile 2023) 2023-04-12 23:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Finale con le scintille trae Napoli, andata dei quarti di finale di, con gli azzurri che protestano per i cartellini e i rossoneri che invocano un rigore all’ultimo per il potenziale 2-0. Al termine dell’incontro, il capitano del Diavolo Davideha svelato a Prime Video alcuni dettagli sull’ammonizione rimediata dopo il fischio finale: “Per tutta la partita l’arbitro diceva a me e Di Lorenzo che il VARe non, non si capiva. A me sembrava rigore, a fine partita sono andato a chiedere spiegazioni, è stato iluomo a spingermi via, non ...

