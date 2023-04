Milan 1-0 Napoli in Champions, due associazioni preparano class-action: “Chiediamo 150 milioni di euro di danni” (Di giovedì 13 aprile 2023) Le associazioni “Noi Consumatori” e “Napoli Club Maradona“, come riportato dal portale TuttoNapoli.net, sarebbero pronte ad avviare una vera e propria class action per quanto accaduto nella partita di Champions League tra Milan e Napoli per quanto riguarda l’arbitraggio del rumeno Istvan Kovacs. Ad assistere le associazioni, l’avvocato Angelo Pisani ed altri esperti: “Sono stati L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Le“Noi Consumatori” e “Club Maradona“, come riportato dal portale Tutto.net, sarebbero pronte ad avviare una vera e propriaper quanto accaduto nella partita diLeague traper quanto riguarda l’arbitraggio del rumeno Istvan Kovacs. Ad assistere le, l’avvocato Angelo Pisani ed altri esperti: “Sono stati L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avv… - ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - pisto_gol : Per gioco e mentalità, meglio il #Napoli, ma il risultato e le squalifiche di #Anguissa e #Kim sono punti a favore… - milansette : Contatto Lobotka-Saelemaekers in area del Napoli: il Milan chiede il rigore. Calabria impazzisce… - ilmionapoli : Diaz Man of the Match di Milan-Napoli: “E’ stata dura ed è ancora tutto aperto” -