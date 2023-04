Migrazioni forzate | sfida alle civiltà mediterranee Il rapporto del Centro Astalli

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 aprile 2023) La presentazione delannuale sulle(o fughe da un mondo inaridito dsiccità, invaso dalluvioni o datofiamme) e realizzato dalla sezione italiana del Jesuit Refugee Service, il, è diventata un appuntamento importante non solo per la città Roma, ma per tutta l’Italia: è uno strumento importante per fare il punto su un’emergenza che dopo tanti anni è difficile capire come possa essere considerata un’emergenza. Evidentemente qualcosa di non emergenziale, occasionale, è intervenuto nel mondo a noi circostante e non solo. Ma quest’anno più che i numeri, sempre prioritari in tanti ragionamenti sulla questione migratoria, sono state le storie a farla di tutta evidenza da padrone. Le storie di due ...